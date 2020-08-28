Раскрыты первые цены нового поколения видеокарт NVIDIA RTX

Источником свежей утечки стали китайские интернет-магазины. При этом важно понимать, что судя по опубликованным скриншотам, речь идет не просто о так называемых “заглушках”, которыми онлайн-площадки резервируют места для новинок. По всей видимости, перед нами вполне себе финальные цены, которые будут установлены в этих интернет-магазинах даже после анонса видеокарт.

Так, судя по всему, в числе самых дорогих реализаций RTX 3090 будет Asus ROG STRIX GeForce RTX 3090 OC Gaming — за нее в Китае попросят 2 700 долларов или 200 тыс рублей! Чуть дешевле обойдется Colorful GeForce RTX 3090 Vulcan-X OC — за него уже попросят “всего лишь” 2 400 долларов или 178 тыс рублей на Taobao. Будут, правда, варианты и подешевле от Colorful: за GeForce RTX 3090 Vulcan X попросят 2 040 долларов или 151 тыс рублей, а за GeForce RTX 3090 Neptune D придется заплатить 1 895 долларов или 140 тыс рублей.