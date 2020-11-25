Раскрыты первые подробности о следующем фирменном ARM-процессоре Apple для компьютеров

AppleLeaksPro раскрыл некоторые карты Apple, рассказав о том, каким будет грядущий Apple M1X (именно так он назвал новый чип). Судя по словам инсайдера, следующий ARM-процессор для компьютеров получит сразу 12 ядер, при этом число производительных увеличится вдвое в сравнении с Apple M1. Выпускаться чип будет как и предшественник — по 5 нм техпроцессу.

Отметим, что согласно последним утечкам, первым ноутбуком, который получит новый фирменный процессор Apple, должен стать 16-дюймовый MacBook Pro. Как скоро это произойдет — неизвестно.