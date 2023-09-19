Раскрыты первые важные характеристики топовой видеокарты NVIDIA RTX 5090

Слухи о видеокарте NVIDIA RTX 5090 начинают принимать конкретные очертания, и они обещают быть весьма впечатляющими.

Инсайдеры из сообщества Chiphell поделились информацией о будущем флагмане NVIDIA. По их данным, новый адаптер будет иметь 50% больше ядер, чем её предшественник — RTX 4090.

Кроме того, пропускная способность памяти увеличится на 52%, а кэш (скорее всего, речь идёт о L2 кэше) — на 78%. Частота GPU также поднимется на 15%, что позволит достичь пика в 2,9 ГГц.

Такие характеристики могут сделать RTX 5090 настоящим чудом техники. Специалисты предполагают, что новинка может использовать технологию GDDR7 и 512-битную шину памяти.

Однако стоит допускать, что эти параметры могут быть зарезервированы для более дорогих моделей или будущих вариантов 5090 Ti.