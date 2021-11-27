Раскрыты подробности самой дешёвой видеокарты NVIDIA в линейке RTX 30XX

По крайней мере, это следует из свежей утечки, которой поделился интернет-инсайдер. Он рассказал, что во втором квартале 2022 года NVIDIA представит RTX 3050, который будет базироваться на видеопроцессоре GA106-150 с, предположительно, 3072 ядрами CUDA.

Ожидается, что по производительности решение будет превосходить GeForce GTX 1660 Super, чему должно помочь использование 8 ГБ GDDR6-памяти. При этом та же RTX 2060 с 12 ГБ будет «мощнее» RTX 3050, сообщает инсайдер.

Что интересно, на 3050-й модели NVIDIA явно не остановится. Компании также приписывают скорый анонс RTX 3090 Ti, RTX 3080 12 ГБ, RTX 3070 Ti 16 ГБ.