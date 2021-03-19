Раскрыты полные характеристики и цена новейшей бюджетной видеокарты AMD RX 6500

VideoCardz пишет, что при всех этих параметрах, новинка будет стоить в районе 385 долларов (28,5 тыс рублей). Ожидается, что видеокарта получит 32 исполнительных блока и 2048 потоковых процессоров. Это примерно на 25% меньше чем у Navi 22.

Лучше всего RX 6500 должна будет подойти для новейших игр в разрешении FullHD. И всё из-за использования узкой шины памяти в 128 бит. С другой стороны, это компенсируется за счёт внедрения Infinity Cache на 64 МБ.

Что интересно, в сети уже начали ходить слухи, согласно которым новая видеокарта AMD дебютирует одновременно с решением конкурента — NVIDIA RTX 3050. И, судя по всему, у этих предположений есть почва, так как ожидается, что обе новинки будут бороться примерно в одной ценовой категории.