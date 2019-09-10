Раскрыты самые популярные характеристики игровых компьютеров

Что касательно видеокарт, то тут ситуация следующая: 74,82% пользователей отдали предпочтение продуктам от NVIDIA, 15,06% игроков выбрали видеокарты от AMD и лишь 9,99% сделали выбор в пользу Intel. Как это ни странно, но у крупнейшего производителя процессоров достаточно неплохой результат — скорее всего в ближайшее время, после выхода процессоров Tiger Lake и дискретных видеокарт, ситуация может измениться в еще лучшую сторону.