Раскрыты сразу три причины, почему Ryzen 7 9800X3D — лучший процессор для игр из существующих

У этого процессора есть три ключевых преимущества, которые делают его лидером в игровой индустрии.

Во-первых, благодаря технологии 3D V-Cache, которую AMD впервые представила в Ryzen 7 5800X3D, свежая модель получила кэш объемом 104 МБ — почти втрое больше, чем у конкурентов, таких как Intel Core Ultra 9 285K, который имеет лишь 36 МБ кэша.

Это заметно увеличивает производительность в требовательных играх.

Вторая причина — энергоэффективность. Процессор изготовлен по 4-нм техпроцессу TSMC N4P, что позволяет снизить потребление энергии и нагрев.

С уровнем TDP в 120 Вт и пиковым значением в 150 Вт, он обеспечивает высокую производительность без необходимости в массивном охлаждении, что делает его отличным выбором для компактных игровых ПК.

Наконец, AMD Ryzen 7 9800X3D совместим с платформой AM5, которая будет актуальна минимум до 2027 года.

Это означает, что пользователи смогут обновлять компоненты системы без замены материнской платы, что добавляет уверенности в долговечности и поддержке современных технологий.