Раскрыты сроки анонса доступной видеокарты NViDIA RTX 4060 Ti

Несмотря на это, компания всё же намерена выпустить модель 4060 Ti уже до конца мая. Дата выхода базовой версии RTX 4060 всё ещё не определена.

При этом процесс запуска Ti-версии адаптера уже начался. Более того, корпорация прошла такие этапы, как составление списка прессы и влиятельных блогеров. NVIDIA планирует начать отправку карт партнёрам ориентировочно 5 мая.