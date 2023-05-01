Раскрыты сроки анонса доступной видеокарты NViDIA RTX 4060 Ti

07:36, 01 мая 2023
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Раскрыты сроки анонса доступной видеокарты NViDIA RTX 4060 TiЖурналисты и блогеры получат её уже с 5 мая
Новейшие данные подтвердили, что у NVIDIA нет точной даты запуска графических процессоров RTX 4060 и RTX 4060 Ti.
Несмотря на это, компания всё же намерена выпустить модель 4060 Ti уже до конца мая. Дата выхода базовой версии RTX 4060 всё ещё не определена.
При этом процесс запуска Ti-версии адаптера уже начался. Более того, корпорация прошла такие этапы, как составление списка прессы и влиятельных блогеров. NVIDIA планирует начать отправку карт партнёрам ориентировочно 5 мая.
Отметим, что RTX 4060 Ti будет использовать ту же плату, что и RTX 3060 Ti, а именно PG190. Это редко случается с обновлениями следующего поколения GPU, но это может привести к снижению стоимости карты.