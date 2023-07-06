Раскрыты сроки анонса и релиза новенькой Windows 12

Хотя официального анонса от Microsoft пока не было, утечки и некоторые концепт-дизайны свидетельствуют о том, что работа над Windows 12 находится на активной стадии.

Одним из основных изменений будет введение рабочего стола с плавающей панелью задач, которая будет иметь закругленные углы и откреплена от краёв экрана. Однако окончательная версия операционной системы может отличаться от того, что было продемонстрировано ранее.

Кроме того, Windows 12 обещает обеспечить высокую производительность на устройствах с ARM-процессорами.

Планируется, что массовое развёртывание новинки начнётся не сразу после анонса, а лишь в 2025 году.