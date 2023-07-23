Раскрыты сроки анонса мощнейших процессоров M3 Pro и M3 Max для компьютеров Apple

Эти мощные чипы будут предназначены сразу для нескольких моделей Mac. Об этом рассказал популярный инсайдер из Bloomberg Марк Гурман.

Он утверждает, что M3 Pro и M3 Max будут использоваться не только в 14-дюймовых и 16-дюймовых моделях MacBook Pro, но и в Mac mini. Однако точные характеристики этих процессоров пока не обсуждаются.

Оба SoC станут первыми высокопроизводительными чипами Apple, произведёнными по 3-нанометровому техпроцессу TSMC.

Однако, согласно отчётам, TSMC может достичь лишь 55% выхода годных чипов на столь передовом техпроцессе, что может привести к ограниченному предложению процессоров после их официального запуска.

Напомним, что ранее Гурман рассказал, что Apple работает над 12-ядерным процессором с 18-ядерным графическим процессором и поддержкой до 36 ГБ объединённой RAM. Однако эти характеристики относятся к M3 Pro, информация о M3 Max пока недоступна.