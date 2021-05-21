Раскрыты сроки появления 6-нм процессоров AMD Ryzen для игровых ноутбуков

Отличительной особенностью решения, помимо энергоэффективности, будет поддержка USB 4 и PCIe4. Если верить данным источников, то новый чип будет частью линейки Ryzen 6000. Ожидается, что новинка будет как минимум на 50% быстрее предшественника.

Что интересно, похожими характеристиками будет обладать и процессор AMD, предназначенный для мобильных рабочих станций.