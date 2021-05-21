Компьютеры
Сегодня в 11:31
Раскрыты сроки появления 6-нм процессоров AMD Ryzen для игровых ноутбуков
Внезапно, случится это не то чтобы в далёком будущем
Произошла достаточно крупная утечка, которая продемонстрировала планы AMD на ближайшее будущее. Речь идёт о «дорожной карте» ноутбучных процессоров AMD Ryzen на 2020-2022 годы.
Так, судя по этой информации, в 2022 году нас ждёт релиз прорывных чипов от «красных». Как пишет Wccftech, именно тогда пользователи получат возможность купить мощный игровой ноутбук с 6-нм процессором Zen 3+.
Отличительной особенностью решения, помимо энергоэффективности, будет поддержка USB 4 и PCIe4. Если верить данным источников, то новый чип будет частью линейки Ryzen 6000. Ожидается, что новинка будет как минимум на 50% быстрее предшественника.
Что интересно, похожими характеристиками будет обладать и процессор AMD, предназначенный для мобильных рабочих станций.