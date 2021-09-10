Компьютеры
Сегодня в 08:40

Раскрыты сроки выхода флагманских видеокарт следующего поколения NVIDIA RTX 40XX

И нет, прежние слухи о начале 2022-го не подтвердились
Актуальное поколение видеокарт NVIDIA Ampere представили в конце 2020 года. Но до сих пор устройства линейки RTX 30XX сложно найти по адекватным ценам — всему виной как майнеры, так и дефицит полупроводников.
Раскрыты сроки выхода флагманских видеокарт следующего поколения NVIDIA RTX 40XX

Но «зелёные», будто не видя никакой проблемы, вовсю работают уже над следующими флагманскими моделями. Речь конечно же об NVIDIA RTX 40XX — линейке, которая может получить название Ada Lovelace в честь автора первой компьютерной программы.

Судя по последним данным, новое поколение видеокарт представят уже в октябре 2022 года, сообщает MyDrivers. При этом более ранние слухи и вовсе утверждали, что состоится это событие весной 2022-го. Но нет — RTX 4080 и RTX 4090 увидят свет лишь осенью следующего года.

Отметим, что перед этим NVIDIA должна представить Super-версии своих флагманов. Возможно, их покажут уже на грядущей CES 2022.