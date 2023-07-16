Раскрыты сроки выхода новых компьютеров Apple iMac с ещё неанонсированным процессором M3

В том числе это касается и долгожданного iMac, оснащённого процессором M3. Предположительно, случится это может после выхода iPhone 15. Отметим, что ранее Гурман уже сообщал, что новый iMac с процессором M3 ожидается в конце текущего года.

Инсайдер предупредил, что относиться к этому прогнозу стоит с осторожностью. В то же время он указывает на вполне подходящий временной интервал для анонса.

Всё дело в том, что последнее на данный момент обновление iMac состоялось более двух лет назад.

Ожидается, что новый iMac может быть улучшенной версией текущей модели с 24-дюймовым экраном. При этом прочие ожидания, такие как надежда на изменение форм-фактора и размера дисплея, будут оправданы не раньше конца 2024 года.

Отметим, что если утечка подтвердится, то это будет означать, что мы получим первые компьютеры на базе неанонсированного чипа M3 уже до конца 2023-го.