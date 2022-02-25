Раскрыты сроки выхода первых российских 5-нм процессоров

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Раскрыты сроки выхода первых российских 5-нм процессоровА также то, в каких устройствах они будут использоваться
В сети появилась информация о будущем российских процессоров от представителей НТЦ «Модуль». По их словам, уже в период с 2024 по 2026 годы выйдут сразу три нейропроцессора, произведённых по 5-нм техпроцессу.
Называться они будут «Нейро-Б», «Нейро-С» и «Нейро-М». Ожидается, что свежие отечественные решения будут использоваться в серверных решениях и электронных гаджетах.
Разработчики заявили, что «Нейро-Б» будет потреблять 12–20 Вт энергии — его планируется использовать во встраиваемых системах. Его можно будет применять в беспилотном транспорте, медицинском оборудовании, системах слежения и т.д.
Модель «Нейро-С», со своими 150-200 Вт энергопотребления, подойдёт для облачных систем и вычислений. В свою очередь «Нейро-М», отличительной особенностью которого стало самое низкое потреблением в 1–2,5 Вт, создаётся для различных низкозатратных устройств, таких как Bluetooth-колонки или мобильные гаджеты.
Источник: CNews