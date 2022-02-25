Раскрыты сроки выхода первых российских 5-нм процессоров

А также то, в каких устройствах они будут использоваться

В сети появилась информация о будущем российских процессоров от представителей НТЦ «Модуль». По их словам, уже в период с 2024 по 2026 годы выйдут сразу три нейропроцессора, произведённых по 5-нм техпроцессу.