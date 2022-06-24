Раскрыты свежие подробности грядущих топовых видеокартах NVIDIA RTX 4090 Ti и RTX 4090

Как это часто бывает, незадолго до официальной презентации, в сети начали всплывать достаточно убедительные утечки, касающиеся внешнего вида девайса. В данном случае речь идёт лишь о моделях RTX 4090 и 4090 Ti.

Судя по представленным рендерам, новинки будут подключаться к материнской плате сразу через три разъёма. При этом им потребуется от 450 до 600 Вт энергии.

Более ранние утечки также гласили, что новое поколение видеокарт NVIDIA будет использовать похожую систему охлаждения, что и прошлое. Отличия будут минимальными.

Напомним, что грядущим RTX 4090, 4080 и 4070 приписывают 24, 16 и 12 ГБ видеопамяти соответственно.