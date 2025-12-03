Raspberry Pi 5 поднимает цену до $145 — компания объяснила рост дефицитом оперативной памяти

По словам производителя, рынок ОЗУ стремительно дорожает и становится дефицитным. А корректировка цен позволит сохранить стабильные поставки в 2026 году.

Сильнее всего подорожал Raspberry Pi 5 с 16 ГБ оперативной памяти: его цена выросла с $120 до $145. Версия на 8 ГБ теперь стоит $95 вместо прежних $80. В качестве ответа на кризис компания представила более доступную модель — Raspberry Pi 5 с 1 ГБ ОЗУ за $45.