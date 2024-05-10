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Компьютеры
Опубликовано 10 мая 2024, 08:08
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Расплавленную видеокарту RTX 4090 назвали «виной пользователя» и не приняли по гарантии

Некрасиво получилось
Владелец видеокарты GeForce RTX 4090 от компании Manli столкнулся с отказом в обслуживании по гарантии после того, как его устройство вышло из строя из-за перегорания разъема 12VHPWR.
Расплавленную видеокарту RTX 4090 назвали «виной пользователя» и не приняли по гарантии
© Wccftech

Производитель обвинил пользователя в неправильном использовании карты, что стало причиной поломки.

Причем с проблемой столкнулся профессиональный графический дизайнер, который и сообщил, что видеокарта работала лишь на 35% от максимальной нагрузки во время игры в Genshin Impact на максимальных 4К-настройках.

Во время использования экран неоднократно становился черным, что указывало на проблемы с производительностью.

После обращения к дистрибьютору, к клиенту отказали в гарантийном обслуживании, ссылаясь на то, что разъем GPU был поврежден из-за неправильного подключения, хотя пользователь утверждает, что следовал инструкции по установке.

Более того, в Manli отказали в обслуживании, несмотря на предложение пользователя оплатить полную стоимость ремонта.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
Теги:
#NVIDIA RTX 4090
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#видеокарта