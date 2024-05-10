Расплавленную видеокарту RTX 4090 назвали «виной пользователя» и не приняли по гарантии

Производитель обвинил пользователя в неправильном использовании карты, что стало причиной поломки.

Причем с проблемой столкнулся профессиональный графический дизайнер, который и сообщил, что видеокарта работала лишь на 35% от максимальной нагрузки во время игры в Genshin Impact на максимальных 4К-настройках.

Во время использования экран неоднократно становился черным, что указывало на проблемы с производительностью.

После обращения к дистрибьютору, к клиенту отказали в гарантийном обслуживании, ссылаясь на то, что разъем GPU был поврежден из-за неправильного подключения, хотя пользователь утверждает, что следовал инструкции по установке.

Более того, в Manli отказали в обслуживании, несмотря на предложение пользователя оплатить полную стоимость ремонта.