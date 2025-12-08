Разницу в играх между 5700X3D и 5800X проверили

Тестовый стенд включал процессор Ryzen 7 5700X3D/Ryzen 7 5800X, видеокарту MSI RTX 4090 24GB 3X E OC Ventus, оперативную память Corsair Vengeance 32GB DDR4 (2x16) 3200MHz CL16, матплату ASUS ROG Strix X570-E, систему охлаждения Arctic Liquid Freezer ii 420, блок питания Corsair RM1000X (2021), SSD Lexar 4TB M.2 NVME NM790 Gen4x4, операционную систему Windows 11 Pro (24H2).

В Dota 2 с высоким пресетом средний FPS в 1080р составлял 414 к/с (5700X3D) и 319 к/с (5800X), в 1440р - 416 и 316 к/с соответственно, в 4К - 422 и 322 к/с соответственно.

Counter-Strike 2 запускалась с низким и высоким пресетом. В первом случае в 1080р средняя частота кадров равнялась 652 к/с (5700X3D) и 596 к/с (5800X), в 1440р - 650 и 590 к/с соответственно, в 4К - 641 к/с и 594 к/с соответственно. С высокими настройками графики в FHD замеры равнялись 562 и 512 к/с соответственно, в 2К - 547 и 503 к/с соответственно, в 4К - 388 и 363 к/с соответственно.

PUBG: Battlegrounds тестировалась с настройками графики Medium. Средний FPS здесь в 1080р был на уровне 263 к/с (5700X3D) и 182 к/с (5800X), в 1440р - 268 к/с и 192 к/с соответственно, в 4К - 257 к/с и 191 к/с соответственно.

В игре Red Dead Redemption 2 с графикой High средняя частота кадров в 1080р составляла 201 к/с (5700X3D) и 156 к/с (5800X), в 1440р - 195 к/с и 150 к/с соответственно, в 4К - 143 к/с и 130 к/с соответственно.

Forza Horizon 5 запускалась с высоким пресетом. Средняя производительность здесь в 1080р равнялась 247 и 205 к/с соответственно, в 1440р - 236 и 208 к/с соответственно, в 4К - 198 и 186 к/с соответственно.