Разработчик микросхем GlobalFoundries начнёт производить процессор RISC-V

MIPS известна тем, что разработала архитектуру Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages (MIPS) — набор команд на основе RISC. Как раз с этой целью сделка и состоится: GlobalFoundries нацелена на производство собственных процессоров RISC-V. Примечательно, что в 2021 году MIPS свернула разработку собственной архитектуры и перешла на RISC-V.

Согласно заявлениям компании и слухам от инсайдеров, разработки MIPS на базе RISC-V как раз и являются ключевым фактором сделки.

GlobalFoundries планирует сосредоточиться на разработке специализированных чипов, используя опыт MIPS. Как отмечает портал Techspot, технология MIPS «хорошо подходит для рабочих нагрузок, требующих высокой производительности» и соответствует растущему спросу на ИИ на различных рынках.