Компьютеры
Опубликовано 10 июля 2025, 19:30
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Разработчик микросхем GlobalFoundries начнёт производить процессор RISC-V

Благодаря покупке компании-разработчика
Американский производитель микросхем GlobalFoundries приобретает бесфаборичную компанию MIPS, проектирующую микроэлектронные устройства. Появление нового подразделения с готовым производственным процессом важно для расширения возможностей разработки микросхем.
Разработчик микросхем GlobalFoundries начнёт производить процессор RISC-V
© Fensterblick, CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons

MIPS известна тем, что разработала архитектуру Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages (MIPS) — набор команд на основе RISC. Как раз с этой целью сделка и состоится: GlobalFoundries нацелена на производство собственных процессоров RISC-V. Примечательно, что в 2021 году MIPS свернула разработку собственной архитектуры и перешла на RISC-V.

Согласно заявлениям компании и слухам от инсайдеров, разработки MIPS на базе RISC-V как раз и являются ключевым фактором сделки.

GlobalFoundries планирует сосредоточиться на разработке специализированных чипов, используя опыт MIPS. Как отмечает портал Techspot, технология MIPS «хорошо подходит для рабочих нагрузок, требующих высокой производительности» и соответствует растущему спросу на ИИ на различных рынках.