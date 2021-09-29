Разработчики антивируса Dr.Web рассказали, почему хакеры атакуют частные компании вместо государственных

По словам специалиста, хакерами движет чувство наживы, а с ресурсов государственных структур они не смогут получить интересующие их выкупы. Киберпреступникам выгоднее похитить чувствительную информацию частных компаний — она стоит намного дороже.

Также, по словам Шарова, при атаках на сайты гос.структур хакеры опасаются обнаружения и простого игнорирования их требований. «Атаковать государственные организации для многих хакеров менее перспективно. Во-первых, они рискуют нарваться на силы, которые их быстро вычислят и нанесут очень чувствительный удар, а с другой стороны, не факт, что с тобой расплатятся — в некоторых государствах выплата выкупа стоит под уголовным запретом, фактически это финансирование преступности», — отметил эксперт.