Разработчики Linux окончательно «убили» процессор Intel Itanium с богатой историей

Микропроцессор был представлен в 2001 году, но с 2003 начались проблемы. Несмотря на то, что Intel Itanium использовался на множестве устройств, AMD удалось выпустить его «безжалостного убийцу» — линейку 64-разрядных процессоров, которая не нарушала совместимость с существующими 32-разрядными операционными системами и приложениями x86.

В целом этот процессор преследовали неудачи из-за больших задержек 3-го уровня, что замедляло работу кэша вплоть до того, что чип был немногим быстрее оперативной памяти. Это происходило на фоне неудачного маркетинга.

Но процессор всё равно использовался, а в 2013 году Intel прекратила его улучшать. В 2017 году компания выпустила и отгрузила последние процессоры, а в 2020 — последняя Itanium-совместимая версия Windows Server перестала получать обновления.

Теперь же настал и черёд Linux: разработчики удалят весь код поддержки Itanium из ядра ОС в предстоящем выпуске версии 6.7.