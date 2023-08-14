Разработчики российской ОС «Аврора» оценили её доработку в 300 млрд рублей

Стоимость проекта оценивается в 300 млрд рублей, которые будут потрачены до 2027 года, когда ОС планируется внедрить в потребительский сегмент.

На совещании присутствовали представители таких компаний, как Yadro, Аквариус, Лаборатория Касперского и другие. Основная цель — уменьшить зависимость российских сетей от иностранных систем. Для этого было предложено создать ассоциацию разработчиков мобильных ОС.

Эксперты утверждают, что разработка и доработка российских операционных систем возможна только за счёт государственного финансирования.

В конце 2022 года Ростелеком уже представил проект национальной мобильной экосистемы на базе ОС «Аврора», планируя реализовать 70 млн устройств к 2030 году.