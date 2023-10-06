Разработчики знаменитой нейросети ChatGPT создадут собственные чипы искусственного интеллекта

К таким шагам OpenAI побуждает поиск рентабельности обслуживания и поддержки своего чат-бота: стоимость обработки каждого запроса стоит порядка 4 центов. И если пользовательские запросы ChatGPT вырастут до десятой части масштаба поиска Google, для поддержания уровня работоспособности ChatGPT потребуются графические процессоры на сумму $48,1 млрд и чипы на сумму не менее $16 млрд в год.

Аналитикам OpenAI запуск собственного производства ИИ чипов представляется наиболее вероятным решением в силу достижения рентабельности и независимости на фоне дефицита таких устройств.