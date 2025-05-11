Разработчиков испанского суперкомпьютера заподозрили в растрате денег

Опубликовано 11 мая 2025, 13:301 мин.
Разработчиков испанского суперкомпьютера заподозрили в растрате денегИдёт следствие
Европейская прокуратура расследует возможное нецелевое расходование 8,1 млн евро из фонда Next Generation, выделенного на проект Quantum Spain, направленный на развитие инфраструктуры квантовых вычислений в Испании.
Как сообщает испанская газета El Periódico, 7 мая сотрудники отдела по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями посетили центр разработки суперкомпьютера в Барселоне для сбора информации в связи с жалобой на нарушения в процессе проведения тендера.
Причиной расследования стали подозрения по поводу возможного нецелевого использования общественных средств, выделенных на первый испанский проект квантового суперкомпьютера. В случае выявления нарушений последует возбуждение уголовного дела с серьёзными последствиями для соучастников.