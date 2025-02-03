Разыскиваемый в США Сноуден назвал видеокарту RTX 5080 «монополистическим преступлением против потребителя»

По его мнению, этого объема недостаточно для современных игр в 4K, и компания могла предложить 24 ГБ за заявленную цену в $1000+.

Сноуден также отметил, что RTX 5070 должна была получить минимум 16 ГБ, а не 12 ГБ, как в предыдущем поколении.

Эксперты согласны: даже RTX 3060 в 2021 году имела 12 ГБ, а теперь NVIDIA экономит на VRAM в новых картах серии Blackwell.