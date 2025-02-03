Опубликовано 03 февраля 2025, 08:051 мин.
Разыскиваемый в США Сноуден назвал видеокарту RTX 5080 «монополистическим преступлением против потребителя»С ним сложно спорить
Бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден раскритиковал NVIDIA RTX 5080, назвав ее «монополистическим преступлением» из-за 16 ГБ видеопамяти.
По его мнению, этого объема недостаточно для современных игр в 4K, и компания могла предложить 24 ГБ за заявленную цену в $1000+.
Сноуден также отметил, что RTX 5070 должна была получить минимум 16 ГБ, а не 12 ГБ, как в предыдущем поколении.
Эксперты согласны: даже RTX 3060 в 2021 году имела 12 ГБ, а теперь NVIDIA экономит на VRAM в новых картах серии Blackwell.
AMD пока не представила Radeon RX 9700 XT, но утечки указывают, что обе RDNA 4 модели получат 16 ГБ памяти.
Запуск ожидается в конце марта и многие надеются, что конкуренция заставит NVIDIA пересмотреть свою стратегию.