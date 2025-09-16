Редкий прототип NVIDIA GTX 2080 Ti всплыл спустя 7 лет — еще до ребрендинга в RTX

Найденный образец датирован 15 июля 2018 года и имеет маркировку GeForce GTX, хотя по характеристикам и плате PG150 с SKU 30 полностью совпадает с серийной RTX 2080 Ti.

Реддитор SubstantialMark959, которому досталась карта, сообщил, что она не выводит изображение и представляет собой инженерный образец.

Попытки прошить на неё BIOS от серийных RTX 2080 Ti успеха не принесли. Вероятно, финальные изменения в дизайне и прошивке были внесены уже после того, как NVIDIA отказалась от бренда GTX для линейки Turing.