Реклама врет: видеокарт RTX 5070 Ti по рекомендованной цене почти нигде нет

Опубликовано 21 февраля 2025, 07:141 мин.
Реклама врет: видеокарт RTX 5070 Ti по рекомендованной цене почти нигде нетМаркетинг такой маркетинг
Несмотря на официальную рекомендованную цену в $749, найти RTX 5070 Ti за эти деньги оказалось практически невозможно.
В американских ритейлерах, таких как BestBuy и MicroCenter, большинство моделей продаются по цене $900 и выше, а в некоторых случаях достигают $1019.
На старте продаж компании, включая Asus и MSI, сначала выставили видеокарты по MSRP, но фактически это были «фейковые» промо-цены, которые исчезли в течение нескольких часов.
Например, MSI VENTUS 3X OC, которая фигурировала в большинстве обзоров перед релизом, даже не попала в официальный список моделей на старте продаж.
Как и ожидалось, реальные цены оказались значительно выше заявленных. Аналогичная ситуация была с Asus PRIME RTX 5070 Ti, которую MicroCenter сначала продавал за $749, но уже на следующей неделе стоимость вырастет до $899.