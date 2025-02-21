Реклама врет: видеокарт RTX 5070 Ti по рекомендованной цене почти нигде нет

В американских ритейлерах, таких как BestBuy и MicroCenter, большинство моделей продаются по цене $900 и выше, а в некоторых случаях достигают $1019.

На старте продаж компании, включая Asus и MSI, сначала выставили видеокарты по MSRP, но фактически это были «фейковые» промо-цены, которые исчезли в течение нескольких часов.