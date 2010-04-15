Рекордный винчестер Toshiba на 200 Гб для автомобилей

Производитель подчеркивает, что старшая из анонсированных моделей (MK2060GSC) обладает самой большой в индустрии емкостью среди решений подобного рода. Кроме того, этот жесткий диск выполнен в форм-факторе 2,5 дюйма и оснащен SATA интерфейсом для подключения к системе, а скорость вращения шпинделя у него составляет 4200 оборотов в минуту.

Отметим также, что по сравнению с предыдущим поколением винчестер MK2060GSC демонстрирует гораздо меньшее время поиска дорожки, составляющее всего 12 мс. А уровень исходящего при его работе шума не превышает 23 децибел, что позволяет использовать MK2060GSC во встраиваемых мультимедийных и навигационных системах, где требуется сочетание большой емкости и высокой скорости чтения данных.

Не забудем также и про то, что новый промышленный винчестер MK2060GSC обладает повышенной надежностью. К примеру, температура, при которой он способен нормально работать, может колебаться от минус 30 до плюс 85 градусов Цельсия, а высота над уровнем моря способна достигать 5650 метров. Сообщается, что серийное производство винчестеров Toshiba MK2060GSC и MK1060GSC начнется в августе.

Источник новости: Toshiba