Резкий рост цен на память сделала классическую DRAM выгоднее, чем высокотехнологичная HBM

Опубликовано 11 декабря 2025, 07:501 мин.
Резкий рост цен на память сделала классическую DRAM выгоднее, чем высокотехнологичная HBMИИ откатил рынок на шаг назад
Рост цен на оперативную память резко изменил расстановку сил: по данным отрасли, классическая DRAM внезапно стала выгоднее высокотехнологичной HBM.
Micron давно признавала, что HBM обходится слишком дорого — производство одного гигабайта требует в 3–4 раза больше кремния, чем DDR5. Пока HBM продавалась примерно в восемь раз дороже DRAM, баланс сохранялся.
Но рынок качнуло: модули DRAM подорожали в рознице в четыре раза и прибыльность выросла настолько, что она обгоняет доходность HBM.
На фоне дефицита кремния и приближения HBM4 и HBM4E, которые будут потреблять еще больше пластин, экономическая модель стремительно смещается в пользу традиционной памяти.
Производители это уже чувствуют. Источники говорят, что крупные игроки наращивают инвестиции в линии DRAM, а не только в HBM, как планировали ранее. SK Hynix и Samsung также ожидают более высокие маржи именно от DRAM.