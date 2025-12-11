Резкий рост цен на память сделала классическую DRAM выгоднее, чем высокотехнологичная HBM

Micron давно признавала, что HBM обходится слишком дорого — производство одного гигабайта требует в 3–4 раза больше кремния, чем DDR5. Пока HBM продавалась примерно в восемь раз дороже DRAM, баланс сохранялся.

Но рынок качнуло: модули DRAM подорожали в рознице в четыре раза и прибыльность выросла настолько, что она обгоняет доходность HBM.

На фоне дефицита кремния и приближения HBM4 и HBM4E, которые будут потреблять еще больше пластин, экономическая модель стремительно смещается в пользу традиционной памяти.

Производители это уже чувствуют. Источники говорят, что крупные игроки наращивают инвестиции в линии DRAM, а не только в HBM, как планировали ранее. SK Hynix и Samsung также ожидают более высокие маржи именно от DRAM.