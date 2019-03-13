Результаты производительности NVIDIA GeForce GTX 1660 опубликованы до анонса

В сети появились результаты тестирования готовящейся к выпуску видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 в бенчмарке Ashes of the Singularity. Их опубликовал таиландский блогер Tum Apisak, известный регулярными утечками.

В режиме Extreme (1080p) GeForce GTX 1660 набрала 5700 баллов. Для сравнения, представленная недавно GTX 1660 Ti выдаёт 6300, а предшественник, GeForce GTX 1060 — 5200 баллов. В режиме Crazy карта выдала 4200 баллов, GTX 1660 Ti — 4800, а GeForce GTX 1060 — 3800 баллов.