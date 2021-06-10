Результаты тестирования новейшей видеокарты NVIDIA RTX 3070 Ti оказались разочаровывающими

Компьютеры
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Результаты тестирования новейшей видеокарты NVIDIA RTX 3070 Ti оказались разочаровывающимиНо очень показательными
Сеть начала наполняться тестами новейшей видеокарты NVIDIA — NVIDIA RTX 3070 Ti. Несмотря на наличие приставки Ti, новинка оказалась достаточно разочаровывающей в сравнении с базовой моделью.
Энтузиасты сравнили производительность видеокарты в 13 играх с показателям обычной RTX 3070. В итоге, как пишет Hardware Times, разница в FPS находится на уровне в 10% в пользу Ti-версии. При этом разница в цене между «комплектациями» 100 долларов.
Таким образом, пользователи платят по 10 долларов (около 700 рублей) за каждый дополнительный FPS. Специалисты отмечают, что это слишком много.
Более того, RTX 3070 Ti при любых разрешениях слабее более дешёвой Radeon RX 6800. Даже интересно, кто после такого обратит свой взор на эту модель от NVIDIA.