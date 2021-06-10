Результаты тестирования новейшей видеокарты NVIDIA RTX 3070 Ti оказались разочаровывающими

Таким образом, пользователи платят по 10 долларов (около 700 рублей) за каждый дополнительный FPS. Специалисты отмечают, что это слишком много.

Более того, RTX 3070 Ti при любых разрешениях слабее более дешёвой Radeon RX 6800. Даже интересно, кто после такого обратит свой взор на эту модель от NVIDIA.