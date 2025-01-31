Результаты тестов RTX 5080 показали, насколько более доступная RTX 5070 будет быстрее RTX 4070

Опубликовано 31 января 2025, 07:151 мин.
Результаты тестов RTX 5080 показали, насколько более доступная RTX 5070 будет быстрее RTX 4070Спойлер: все очень плохо
Автор YouTube-канала Moore's Law Is Dead поделился анализом первых тестов RTX 5080 и RTX 5090, сделав выводы о возможной производительности будущей RTX 5070.
По расчетам блогера, на основе увеличения количества CUDA-ядер и пропускной способности памяти, RTX 5090 должна была быть быстрее RTX 4090 на 52%, а RTX 5080 — на 24% по сравнению с RTX 4080.
Однако реальные тесты показали более скромные результаты: RTX 5090 оказалась на 30% быстрее предшественницы, а RTX 5080 — всего на 10–15%.
С учетом этих данных Moore's Law Is Dead скорректировал прогнозы: вместо ожидаемых 16% разницы между RTX 5070 и RTX 4070 теперь прогнозируется лишь 3%.
В свою очередь, RTX 5070 Ti должна быть быстрее RTX 4070 Ti примерно на 21%.