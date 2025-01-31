Результаты тестов RTX 5080 показали, насколько более доступная RTX 5070 будет быстрее RTX 4070

По расчетам блогера, на основе увеличения количества CUDA-ядер и пропускной способности памяти, RTX 5090 должна была быть быстрее RTX 4090 на 52%, а RTX 5080 — на 24% по сравнению с RTX 4080.

Однако реальные тесты показали более скромные результаты: RTX 5090 оказалась на 30% быстрее предшественницы, а RTX 5080 — всего на 10–15%.

С учетом этих данных Moore's Law Is Dead скорректировал прогнозы: вместо ожидаемых 16% разницы между RTX 5070 и RTX 4070 теперь прогнозируется лишь 3%.

В свою очередь, RTX 5070 Ti должна быть быстрее RTX 4070 Ti примерно на 21%.