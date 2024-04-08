RGB-подсветка оперативки начала прожигать корпус видеокарт

На фотографиях, опубликованных в сети, видны выжженные участки на корпусах видеокарт в местах, где к ним прилегает ОЗУ с подсветкой.

Причина этого явления пока не установлена. Возможно, виной всему тепло, выделяемое подсветкой, или же ультрафиолетовое излучение, которое повреждает краску.

Удивительно, что подобная проблема не всплыла раньше, ведь RGB-память на рынке уже много лет.

Стоит ли отказываться от RGB-подсветки? Это решение каждый должен принимать сам. Однако теперь вы знаете о потенциальной опасности.

Если вы все же решите и дальше использовать RGB-память, то: