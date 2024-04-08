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Компьютеры
Опубликовано 08 апреля 2024, 08:12
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RGB-подсветка оперативки начала прожигать корпус видеокарт

Странно, что выяснилось это лишь сейчас
Пользователи Reddit бьют тревогу: RGB-подсветка оперативной памяти может повреждать видеокарты!
RGB-подсветка оперативки начала прожигать корпус видеокарт
© VideoCardz.com

На фотографиях, опубликованных в сети, видны выжженные участки на корпусах видеокарт в местах, где к ним прилегает ОЗУ с подсветкой.

Причина этого явления пока не установлена. Возможно, виной всему тепло, выделяемое подсветкой, или же ультрафиолетовое излучение, которое повреждает краску.

Удивительно, что подобная проблема не всплыла раньше, ведь RGB-память на рынке уже много лет.

Стоит ли отказываться от RGB-подсветки? Это решение каждый должен принимать сам. Однако теперь вы знаете о потенциальной опасности.

Если вы все же решите и дальше использовать RGB-память, то:

  • Установите максимально допустимую температуру подсветки.
  • Обеспечьте хорошую вентиляцию в корпусе.
  • Периодически проверяйте видеокарту на наличие повреждений.
Источник:VIdeoCardz.com
Автор:Булат Кармак
Теги:
#видеокарты
,
#NVIDIA
,
#оперативная память