Роскомнадзор может заблокировать браузер Firefox в России для борьбы со входом на заблокированные сайты

Как отмечает источник, блокировка не была случайной, а проходила по подготовленному сценарию, о чём свидетельствуют письма Роскомнадзора госкомпаниям с просьбой проверить, не используют ли они протоколы шифрования, с помощью, которых можно обходить блокировки и попадать на запрещённые сайты. Указанные DNS-сервера сейчас активно внедряют Google и Mozilla, и, если эти ресурсы будут заблокированы Роскомнадзором, тот же браузер Firefox просто не будет работать в России.

Как отмечается, тестирование имело ещё одну цель. Вместе с блокировкой зарубежных DNS-серверов, Роскомнадзор тестировал их российские аналоги и качество подключения к Национальной системе доменных имён.

Словом, какие выводы сделали в ведомстве неизвестно, но понятно, если российские ресурсы смогут конкурировать с иностранными, браузеры вроде Mozilla и Google перестанут работать в рунете.