Российская цена игрового монитора Xiaomi оказалась ниже европейской

Компьютеры
Сегодня в 08:25
1 мин.
Российская цена игрового монитора Xiaomi оказалась ниже европейскойКак неожиданно и приятно
Ещё летом Xiaomi выпустила свой новейший игровой монитор Mi Gaming Monitor в Европе. Сейчас же устройство добралось и до России. Причём, что самое приятное, по более низкой цене.
Речь идёт о 27-дюймовой модели, которая получила частоту обновления экрана 165 Гц. Устройство также может похвастаться 2К-разрешением и временем отклика 4 мс в режиме GtG и 1 мс в режиме IMBC.
Из прочих характеристик монитора можно отметить контрастность 1000 : 1, охват 95% цветового пространства DCI-P3 и 100% пространства sRGB. В корпусе устройства имеется целый ряд портов: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 и USB 3.0.
Что же касательно цен, то если в Европе Xiaomi Mi Gaming Monitor стартовал с 499 евро (чуть более 40 тыс рублей), то в России его оценили в 38 990 рублей.
Источник: Xiaomi