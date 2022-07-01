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Российская кибергруппировка Killnet атаковала сайт Федеральной налоговой платежной системы США

В течение пяти часов
Российская кибергруппировка Killnet на пять часов «обрушила» сайт Федеральной налоговой платёжной системы США. Хакеры тестировали новый метод DDoS-атак.
Российская кибергруппировка Killnet атаковала сайт Федеральной налоговой платежной системы США

Атака длилась в течение пяти часов, причём не попытки защититься от хакеров привели к окончанию атаки, а их собственное решение. Из-за мощной атаки сайт налоговой службы поменял провайдера, чтобы восстановить работу ресурса, но попытка оказалась неудачной. И только после того, как хакеры прекратили вести атаку, сайт снова начал работать.

«Payusatax.com не работает ровно 5 часов. На этом тест нашего нового метода подошёл к концу. Оставляем DDOS payusatax.com на цикле «Бесконечный запрос», — рассказали хакеры в своём Telegram-канале.

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