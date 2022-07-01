Российская кибергруппировка Killnet атаковала сайт Федеральной налоговой платежной системы США

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Российская кибергруппировка Killnet атаковала сайт Федеральной налоговой платежной системы СШАВ течение пяти часов
Российская кибергруппировка Killnet на пять часов «обрушила» сайт Федеральной налоговой платёжной системы США. Хакеры тестировали новый метод DDoS-атак.
Атака длилась в течение пяти часов, причём не попытки защититься от хакеров привели к окончанию атаки, а их собственное решение. Из-за мощной атаки сайт налоговой службы поменял провайдера, чтобы восстановить работу ресурса, но попытка оказалась неудачной. И только после того, как хакеры прекратили вести атаку, сайт снова начал работать.
«Payusatax.com не работает ровно 5 часов. На этом тест нашего нового метода подошёл к концу. Оставляем DDOS payusatax.com на цикле «Бесконечный запрос», — рассказали хакеры в своём Telegram-канале.