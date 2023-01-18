Российские и белорусские хакеры взломали Налоговую службу США с помощью... порно

Напомним, эту операцию вместе провели белорусские хакеры из группировки Infinity Hackers BY и России — Killnet. Белорусские хакеры создали поддельный аккаунт «горячего» сервиса PornHub, на который по фишинговой ссылке и перешёл один из сотрудников американской налоговой службы.

В итоге хакеры воспользовались его логином и паролем и проникли в инфраструктуру IRS.

«Мои друзья из Белоруссии создали обычную копию PornHub со встроенным скриптом, который крадёт cookie (файл с атрибутами пользователя для быстрой авторизации на том или ином сайте, который сохраняется браузером на ПК или смартфоне) с паролями. Этот сайт мы по почте подсунули товарищу из IRS. Если интересно, то он попался при переходе по ссылке на раздел с классическим сексом», — рассказал Killmilk.

При этом он признал, что сотрудника они атаковали ещё два месяца назад, но проникнуть в систему удалось лишь сейчас.

«Хак Налоговой США стал для нас очень сложным и нудным процессом, который длился месяцы», — подчеркнул хакер.

Но усилия того стоили — кибератака на американское ведомство была проведена с целью демонстрации сил российских и белорусских хакеров в киберпространстве.