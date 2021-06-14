Российские игроки нашли способ испортить жизнь скупщикам видеокарт

Российские игроки нашли способ испортить жизнь скупщикам видеокартБорьба на Авито
Из-за непрекращающейся популяризацией темы добычи криптовалюты, в рознице все сильнее ощущается дефицит комплектующих для ПК. В первую очередь, видеокарт, ведь зачастую именно с их помощью энтузиасты занимаются майнингом.
Ситуацией с дефицитом, с которой и столкнулись геймеры, почти сразу же воспользовались перекупщики, требующие за актуальные видеокарты суммы, в несколько раз превышающие рекомендованные производителем розничные цены. Ответа со стороны игроков долго ждать не пришлось, а площадкой для борьбы был выбран сайт Авито.
Суть флешмоба заключается в том, что на площадке публикуется объявление о продаже видеокарты по рекомендованной цене, однако в описании к товару нет ни слова про технические характеристики или особенности сделки - только призывы не покупать видеокарты у перекупщиков.
Сама площадка на эту акцию пока никак не отреагировала, ведь объявления не нарушают установленные правила.