Российские хакеры из RaHDit рассказали о вскрытии «ципсошной» сети Telegram-каналов

Российские хакеры из RaHDit рассказали о вскрытии «ципсошной» сети Telegram-каналовЭти каналы маскировались под поддержку СВО
Хакеры из российской кибергруппировки RaHDit («Злые русские хакеры») сообщили, что вскрыли сеть Центров информационно-психологических операций украинских спецслужб (ЦИПСО) в мессенджере Telegram. Все обнаруженные «ципсошники» будут слиты в Сеть — их данные хакеры опубликуют на своём ресурсе «НемеZида».
Кибербойцы из RaHDit рассказали, что вскрыли деятельность 35 сммщиков — специалистов по соцсетям — и около 100 Telegram-каналов. По словам хакеров, обнаружена сеть украинских каналов примерно на 5–6 млн подписчиков.
«Вскрыли несколько украинских сммщиков и путём нехитрой аналитики выявили сеть украинских каналов примерно на 5–6 миллионов подписчиков. Каналы сгруппированы по тематикам, часть из них маскируется под поддержку СВО, а часть имитирует региональные российские крупные паблики», — рассказали хакеры.