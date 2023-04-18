Российские хакеры из RaHDit рассказали о вскрытии «ципсошной» сети Telegram-каналов

Кибербойцы из RaHDit рассказали, что вскрыли деятельность 35 сммщиков — специалистов по соцсетям — и около 100 Telegram-каналов. По словам хакеров, обнаружена сеть украинских каналов примерно на 5–6 млн подписчиков.

«Вскрыли несколько украинских сммщиков и путём нехитрой аналитики выявили сеть украинских каналов примерно на 5–6 миллионов подписчиков. Каналы сгруппированы по тематикам, часть из них маскируется под поддержку СВО, а часть имитирует региональные российские крупные паблики», — рассказали хакеры.