Российские хакеры объявили настоящую войну пользователям Steam и других сервисов

Среди самых известных Steam, Roblox, Amazon и PayPal. Западных пользователей атакуют 34 российские хакерские группировки, крадущие аккаунты от названных и других сервисов, пароли и данные банковских карт.

Атаки осуществляются с помощью вредоносных программ-стилеров, ссылки на которые распространяются через обзоры видеоигр на YouTube, ПО для майнинга криптовалюты, под видом NFT на специальных форумах и других ресурсах. В основном жертвы — пользователи из США, Бразилии, Индии.

Отмечается, что из 34 обнаруженных кибергруппировок только 10 являются крупными. В состав остальных в среднем входят не более 200 участников.

По информации Group-IB, с января по июль 2022 года стилерами были заражены около 900 тысяч устройств во всём мире.