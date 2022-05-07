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Российские хакеры вступились за своего коллегу и пригрозили некоторым странам Европы

Его должны были отпустить в течение двух дней
Российская хакерская группа Killnet предупредила о том, что, если в ближайшее время не будет выпущен на свободу один из участников команды, они парализуют работу здравоохранения в Великобритании и несколько других странах Европы.
Российские хакеры вступились за своего коллегу и пригрозили некоторым странам Европы

Как отмечается, одного из членов Killnet арестовали за поддержку проведения Россией военной спецоперации на Украине. Его арестовали сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью в связи с подозрениями Killnet в атаках на румынскую инфраструктуру.

Группа предупредила, что, если их коллега не будет выпущен в течение двух дней, они отключат все аппараты ИВЛ в больницах и разрушат информационную инфраструктуру, в том числе здравоохранения, в Великобритании, Румынии и Молдове.

«Если он не будет освобождён в течение двух суток, то мы уничтожим информационные системы Румынии, Великобритании и Молдовы. Мы уничтожим всю информационную структуру и даже Министерства здравоохранения этих стран – все аппараты ИВЛ в больницах будут выключены», — предупредила Killnet.

Отмечается, что хакер уже выпущен на свободу, в отношении него будет проводиться расследование.

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