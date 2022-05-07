Российские хакеры вступились за своего коллегу и пригрозили некоторым странам Европы

Как отмечается, одного из членов Killnet арестовали за поддержку проведения Россией военной спецоперации на Украине. Его арестовали сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью в связи с подозрениями Killnet в атаках на румынскую инфраструктуру.

Группа предупредила, что, если их коллега не будет выпущен в течение двух дней, они отключат все аппараты ИВЛ в больницах и разрушат информационную инфраструктуру, в том числе здравоохранения, в Великобритании, Румынии и Молдове.

«Если он не будет освобождён в течение двух суток, то мы уничтожим информационные системы Румынии, Великобритании и Молдовы. Мы уничтожим всю информационную структуру и даже Министерства здравоохранения этих стран – все аппараты ИВЛ в больницах будут выключены», — предупредила Killnet.

Отмечается, что хакер уже выпущен на свободу, в отношении него будет проводиться расследование.