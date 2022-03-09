Российские компании больше не смогут защищаться от хакерских атак с помощью американского ПО

Как отмечается, это ПО можно заменить, но оно настолько эффективно, что защищаться без него от хакеров российским компаниям будет трудно. Уровень этой системы можно оценить по тому факту, что до санкций его использовал «Ростелеком».

При этом в «Ростелекоме» сообщили, что используют для защиты от хакеров как зарубежные, так и отечественные решения. Учитывая ситуацию, все клиенты были своевременно переведены на новую систему.

Некоторые эксперты оценили отзыв лицензий на Arbor. «Оборудование сможет работать локально, но, как и антивирус, без обновления начнёт хуже распознавать новые виды атак. Постепенно эффективность защиты будет снижаться, и в какой-то момент появятся технологии, способные положить сети», — прокомментировали специалисты.