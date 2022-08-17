Российский чиновник предупредил о волне утечек данных

Клименко отметил, что киберугрозы касаются не только России, это происходит по всему миру, но проблема не в ошибках защиты инфраструктуры, а в том, насколько оперативно это всё удаётся исправить.

В связи с этим он подчеркнул, что в нашей стране, в США, Израиле, Китае не всё так плохо. В некоторых странах хуже.

Эксперт сообщил, что как бы ни была защищена инфраструктура, нет гарантий, что не будет ситуаций с утечкой данных.

«Это не российская проблема, это проблема мировая, и она будет только нарастать. Нет никаких причин полагать, что мы уже пришли к пику. Сейчас идёт волна утечек данных, все пытаются понять, как с этим бороться... И, наверное, одна из самых важных сейчас задач – это интеграция "железа", интеграция программного обеспечения», — заявил Герман Клименко.