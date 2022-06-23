Российский хакер рассказал о том, что Украина несколько лет проводила психологические атаки в России

Причём не только в приграничных районах, но и в Санкт-Петербурге, Москве, Абакане, на Дальнем Востоке. Об этом сообщили друзья RaHDIt — женская украинская хакерская группа «Берегини». Всего на Украине четыре таких ЦИПсО: 72-й — ведущий — находился в городе Бровары Киевской области, 83-й центр находится в Одессе, 74-й расположен во Львове и 16-й — в Житомирской области.

Туда принимали молодых людей с отличным знанием иностранных языков, IT, социальной инженерии и т.п. Всего штат 72-го Центра состоял из 150 сотрудников.

«Но с началом операции мы не можем точно сказать, какое количество теперь у них работает, понятно, что сейчас штаты увеличены в разы. Где они сейчас находятся, мы пока тоже не знаем, но обязательно найдём. 24 февраля рано утром был нанесён ракетный удар по зданию 72-го центра в Броварах. Но, к сожалению, как выяснила группа «Берегини», их к тому моменту в Броварах не было. Они куда-то эвакуировались. Будем искать», — добавил член группировки RaHDIt.