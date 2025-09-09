Российский мастер показал, как увеличить память RTX 4090 до 48 ГБ памяти всего за 39 тыс рублей

Для апгрейда требуется видеокарта-донор, с которой снимаются графический процессор AD102 и чипы памяти. Также нужна специальная печатная плата с посадочными местами под модули VRAM с обеих сторон текстолита.

Ее можно приобрести на китайских площадках за 12 000 рублей плюс около 3000 за доставку. Дополнительно необходим комплект из 12 микросхем GDDR6X, который стоит порядка 24 000 рублей.