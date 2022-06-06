Российский ноутбук Bitblaze на базе процессора Байкал выпустят в ближайшие месяцы

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Российский ноутбук Bitblaze на базе процессора Байкал выпустят в ближайшие месяцыИмпортозамещение наяву
Отечественная компания Промобит объявила о готовности начать предсерийное производство новейшего ноутбука Bitblaze. Отличительной особенностью модели стало использование процессора Байкал-М в качестве основы.
Сообщается, что первая предсерийная партия составит 1000 ноутбуков. Ожидается, что все они пойдут на погашение нужд государственных структур и организаций.
Новинка получила 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FullHD. Оперативной памяти в устройстве — 16 ГБ, в то время как постоянной — до 512 ГБ. Работает ноутбук под управлением одного из отечественных Linux-дистрибутивов: Alt или Astra.
Из прочего стоит отметить повышенную защищённость ноутбука от кибератак и цену. Последняя составляет от 100 до 120 тыс рублей.
В качестве сроков готовности данной партии называются «ближайшие месяцы». Что же до серийных ноутбуков Bitblaze, то их Промобит обещала представить уже до конца 2022 года.