Российский ноутбук Bitblaze на базе процессора Байкал выпустят в ближайшие месяцы

Сообщается, что первая предсерийная партия составит 1000 ноутбуков. Ожидается, что все они пойдут на погашение нужд государственных структур и организаций.

Новинка получила 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FullHD. Оперативной памяти в устройстве — 16 ГБ, в то время как постоянной — до 512 ГБ. Работает ноутбук под управлением одного из отечественных Linux-дистрибутивов: Alt или Astra.