Российский производитель компьютеров начал собирать устройства с Windows 11 и Astra Linux

16:34, 22 ноября 2022
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Российский производитель компьютеров начал собирать устройства с Windows 11 и Astra LinuxПродажи в России начнутся в декабре
Российский производитель электроники Irbis начал собирать в Китае устройства с предустановленными операционными системами Windows 11 Pro и отечественной Astra Linux.
Все модели будут производиться в Китае. Устройства оснащены процессорами AMD Ryzen и Intel Core 11-го и 12-го поколений. Руководитель направления Irbis в дистрибуторе Teolan Дмитрий Чивин отметил, что у компании есть планы по приобретению сертификации Astra Linux для установки на разные модели компьютеров.
Известно, что уже в декабре собранные в Китае модели компьютеров с Windows 11 Pro и Astra Linux поступят в продажу в торговые сети DNS и «М.Видео». Цена компьютеров составит от 29 тысяч рублей.
Источник фото:Irbis-digital.ru
Источник:Коммерсантъ
Автор:Андрей КадуковТеги: