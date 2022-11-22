Российский производитель компьютеров начал собирать устройства с Windows 11 и Astra Linux

Все модели будут производиться в Китае. Устройства оснащены процессорами AMD Ryzen и Intel Core 11-го и 12-го поколений. Руководитель направления Irbis в дистрибуторе Teolan Дмитрий Чивин отметил, что у компании есть планы по приобретению сертификации Astra Linux для установки на разные модели компьютеров.

Известно, что уже в декабре собранные в Китае модели компьютеров с Windows 11 Pro и Astra Linux поступят в продажу в торговые сети DNS и «М.Видео». Цена компьютеров составит от 29 тысяч рублей.