Российский Ютубер создал DDR5-память со встроенным дисплеем прямо на планке

Стоимость одной плашки составляет 3800 рублей. Продажи уже стартовали. Сам же автор сообщил о завершении выпуска аналогичных решений для DDR3 и DDR4, полностью переключившись на современный стандарт DDR5.

По сути, это экспериментальный продукт на стыке утилитарного инструмента и гиковского аксессуара: сочетание памяти и встроенного монитора позволяет использовать планку не только по назначению, но и как удобный отладочный гаджет.