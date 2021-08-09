Российских чиновников поймали на майнинге криптовалют на работе

По словам представителей пресс-службы краевого правительства, под угрозу была поставлена вся инфраструктура правительственной информационной системы. Попытку установки программ для майнинга перехватили сотрудники регионального Минцифры во время мониторинга безопасности системы. Отмечается, что это было ПО для анонимной добычи криптовалют: monero, bytecoin и infinium-8.

Как сообщает источник, дело передано В ФСБ, идёт проверка.