Россия официально обвинила Запад в атаках на систему онлайн-голосования

По словам сенатора, все атаки инициированы из США, Канады, Украины, Южной Кореи, Германии, Нидерландов и Дании. «Основной массив этих атак идёт с территорий США, Нидерландов, Дании, Южной Кореи, Канады, Германии и Украины. Это наиболее значимые атаки, которые были на 12 часов дня выявлены. И они практически все отбиты. Но там география на самом деле пошире», – подчеркнул Климов.

Также чиновник сказал, что ожидаются атаки и на ресурсы ЦИК. По его мнению, атаки проводятся спецслужбами с применением мощной техники и «серьёзным программным обеспечением».